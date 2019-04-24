شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء جواس يكشف عن اتفاق حوثي جنوبي لتسليم المديريات الشمالية وهذا دور محافظ الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف اللواء ثابت جواس عن تفاصيل اتفاق بين مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي لاسقاط ما تقبى من المديريات الشمالية في الضالع.

وقال جواس في تغريدة له على تويتر إنه وفي اطار التنسيق بين حوثي الشمال وانقلابي الجنوب التقى محافظ الضالع اللواء علي مقبل الجربا مع مبعوث خاص من قبل زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي في تاريخ ٣ ابريل وقام الشيخ الحوثي مختار الصارمي الضالعي بدور الوسيط بين زعيم الحوثيين ومحافظ الضالع لرسم خارطة تحالف جديدة".

وأضاف اللواء جواس "تم الاتفاق بين مندوب الحوثي ومحافظ الضالع على أن يساعد المحافظ باسقاط مديريات الضالع المحسوبة على محافظات الشمال سابقاً ومنع التعزيزات من الوصول في الوقت المناسب حتى يتم رسم حدود ما قبل عام 90 بين الحوثيين وانقلابي الجنوب.

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واعتقد اللواء جواس أن من وصفها جهة أخرى ونيران صديقة لعبت الدور بهدوء، في إشارة منه إلى الإمارات المتحدة.

هذا وتمكنت مليشيا الحوثي من اسقاط العديد من المواقع والسيطرة على الحشاء وذلك تزامناً مع وصول قوات محسوبة على الانتقالي الجنوبي الى مناطق التماس في مهمة تسهيل وتسليم المواقع.