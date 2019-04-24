شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل بكيل تعلن انتهاء المهلة المحددة للحوثيين لإحضار قاتل الشيخ السكني...ومصادر تكشف عن الخطوات القادمة التي ستقوم بها القبائل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية مقربة من أسرة الشيخ أحمد سالم السكني الذي لقي مصرعه الشهر الماضي على يد مشرف الحوثيين في منطقة صرف بالعاصمة صنعاء ” أبو ناجي الماربي ” إن المهلة التي طلبها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي لضبط القاتل انتهت اليوم الأربعاء.

وأكدت المصادر في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن مهلة عبدالملك الحوثي المحددة بعشرين يوما خلال لقاءه الأخير بممثلي قبائل بكيل انتهت اليوم الأربعاء دون أي رد من قبل الحوثي وجماعته عن مصير القاتل أبو ناجي الماربي.

وأوضحت المصادر ” إن وفداً من القبائل زار مقر البحث الجنائي في العاصمة ولم يجد سوى محافظ صنعاء المعين من الحوثيين حنين قطينة وأمين العاصمة المعين من الجماعة حمود عباد والذين أخبرتهم إدارة البحث أنهم رهن الاحتجاز على ذمة هروب المشرف الحوثي أبو ناجي الماربي، دون أي معلومات مؤكدة للقبائل.

وأضافت المصادر ” إن القبائل لم تتلقى أي رد حتى اللحظة من مندوب عبدالملك الحوثي الذي وعد بملاحقة القاتل وضبطه خلال 20يوماً وهو مالم يتم حتى اللحظة بعد كشف التواطئ من قبل قيادات حوثية عليا قامت بتهريبه بينهم محافظ المحافظة ومدير أمن صنعاء مجاهد الطيري المقرب من القيادي الحوثي أبو علي الحاكم .

وأشارت المصادر ” إلى أن الطيري لم يتم احتجازه وفق الاتفاق بين القبائل مع عبدالملك الحوثي ولا يزال يحتمي بالقيادي الحوثي أبو علي الحاكم بحجة قيادته للعمليات العسكرية في مديرية نهم – شرق صنعاء.

وكان الاتفاق بين وفد قبائل بكيل وعبدالملك الحوثي على ثلاث نقاط تتمثل في إصدار حكم بالقصاص من القاتل وبقاء كل الموقفين على ذمة القضية في الحبس لحين احضار القاتل وهم محافظ صنعاء ومدير الأمن ومدير الأمن المركزي وكل من طالهم الاتهام بالتسهيل او التهريب او التعاون مع القاتل وتتحمل سلطة الحوثيين العيوب وكل مايلزم.

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على صعيد آخر تواصل قبائل من المحويت وأنصار للمحافظ الحوثي قطينة اعتصامها أمام منزل الشيخ ” ناجي الشايف ” في طريق المطار شمال شرق صنعاء للمطالبة بالإفراج عن ” حنين قطينة.

وقالت مصادر في القبائل المعتصمة ” إنها تطالب بالإفراج عنه كونه لا علاقة له بمقتل الشيخ ” أحمد السكني ” أو تهريب القاتل حسب قولهم.

يشار إلى أن قبائل بكيل تواعدت قبل رفع الاحتشاد من صرف بالعودة إليها في أي وقت يتم دعوتهم إلى ذلك إذا انتهت المهلة المحددة بعشرين يوما كانت نهايتها مساء اليوم.

وأعلنت القبائل الأربعاء قبل الماضي وقف اعتصامها ورفع خيامها، وذلك بعد وصول وفد رفيع من مشايخ اليمن برئاسة الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف وتوجيهات عليا نصت على توقيف مسؤلين بارزين في محافظة صنعاء، على خلفية مقتل الشيخ احمد سالم السكني، واحالة المتورطين الي المحاكمة العادلة.

ووصل قبل رفع الاعتصام المسلح وفد من حكومة صنعاء ووجاهات قبلية ضم عدد من مشائخ القبائل بزعامة الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف كبير مشايخ اليمن، ومحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وامين عاطف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى للحوثيين ، وعلي بن علي القيسي وزير الادارة المحلية في حكومة الجماعة ، وحمود عباد أمين العاصمة المعين من الحوثيين ،ومبخوت المشرقي.

وكان الاعتصام المتواصل منذ أيام في صنعاء على خلفية مقتل الشيخ احمد سالم السكني، نفذه مشايخ وقبائل عيال سريح و قبائل حاشد وبكيل ومذحج وحمير على رأسهم الشيخ عبدربه حمود راجح عضو مجلس الشورى.

وخلال اللقاء قام الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف بفتح الخبر على اسلاف قبائل اليمن واعرافها واستعرض للحاضرين مضمون رسالة عبدالملك بدر الدين الحوثي الخاصة بالقضية واوضح لهم التعليمات التي نصت على إيقاف مسؤلين بارزين وتسليم الممتلكات الشخصية والتحكيم في العيوب والعتوب وإحالة كافة المتورطين الي القضاء لاتخاذ الاجرأأت العادلة ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم .حسب ما أفاد الشايف أمام رجال بكيل.