صنعاء: انفجار اسطوانة غاز في منزل أحد الصحفيين واصابة عدد من أفراد أسرته

أصيب امرأتان، بجروح مختلفة، الثلاثاء، في انفجار اسطوانة غاز، في منزل أحد الصحفيين، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن اسطوانة غاز انفجرت في منزل الصحفي "عبد الواسع الحمدي"، ما أدى الى إصابة زوجته وشقيقته، بإصابات مختلفة، جراء الإنفجار.

وكانت اسطوانة غاز، قد انفجرت في أحد المخابز بالعاصمة صنعاء، وتحديدا في مطلع فبراير/ شباط 2019 الماضي، ما أدى إلى تدمير المخبر بشكل شبه كلي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

يأتي هذا في ظل المخاطر الكبيرة التي باتت تمثلها اسطوانات الغاز التالفة، حيث أظهر تحقيقا استقصائيا، أن أكثر من 12 مليون اسطوانة تالفة موجودة في اليمن، وتمثل خطرا حقيقيا لآلاف الأسر اليمنية، في مختلف المحافظات.

جدير بالذكر أن العاصمة صنعاء تشهد أزمة خانقة في الغاز المنزلي، وكذا المشتقات النفطية، وباتت مليشيا الحوثي تقوم بتوزيع الاسطوانات على المواطنيين عبر عقال الحارات.