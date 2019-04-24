شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة ...بالارقام الكشف عن الحجم الهائل للسيولة الموجودة في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف البرلماني اليمني عبده محمد بشر عن وجود 100 مليار ريال وفرة سيولة لدى جماعة الحوثيين، مطالبا لهم بصرف مرتبات الموظفين خاصة ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك.





وقال بشر بأن هذه المبالغ موجودة في البنك المركزي صنعاء وفروعه، كالتالي:

المركز الرئيسي صنعاء 55مليار ريال

ذمار 20مليار ريال



اب 12مليار ريال



حجه 2مليار ريال

البيضاء2مليار ريال

المحويت 1.5مليار ريال

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عمران 3مليار ريال

سيوله في المحافظات من 7/6مليار ريال



هذه قرابة مائة مليار ريال موجودة نقدا.

وتساءل بشر قائلا لماذا تجويع الكادر الوظيفي والعسكري وابناء الشعب؟ ولماذا الى الآن لم تصرف المرتبات رغم الوعود والالتزامات؟ لماذا التلذذ بمعاناة الناس وللعلم ان المرتبات المطلوبة شهريا لاتتجاوز 21مليار ريال داخلة فيها حصة السرق والنافذين ووووووو .

الم تسمعوا كلام امير المؤمنين علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه حين قال(من طلب الخراج دون عمارة اهلك البلاد والعباد ولم يستقم حكمه الا قليلا ) وبعدها يقلك اطلاق رؤية وطنية اقتصادية.



اسلمونا اذاكم واصرفوا لخلق الله مستحقاتهم يعيشوا مع اسرهم وعفا الله عنكم ابعدوا الفاسدين والنافذين والمتسلطين وعفا الله عنكم ارفعوا الظلم واطلقوا المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا وعفى الله عنكم كفوا عن مخالفة واختراق الدستور والقانون وعفى الله عنكم اللهم ارفع غضبك عنا ولا تحاسبنا بمافعله السفهاء منا انك قريب مجيب الدعوات اللهم آمين.

من صفحة البرلماني الحر

أ. عبده بشر

عضو مجلس النواب