شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ""الخليج 365" " ينشر اسماء القيادات الحوثية الذي ألقي القبض عليها مساء اليوم في مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي، جنوب اليمن، قياديين حوثيين، حاولا السفر عبر المطار إلى خارج البلاد. وذكرت مصادر، أن أمن مطار عدن اعتقل قياديين حوثيين يعملان في الخطوط الجوية اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن القياديين الحوثيين اللذين تم اعتقالهما هما:_عبدالرحمن عرمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة للخطوط الجوية اليمنية صنعاء، وعبدالملك مطهر نائب المدير العام للشؤون التجارية.

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