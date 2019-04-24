شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام يعلن رسميا الموافقة على اعفاء ابناء المغتربين اليمنيين من غرامات الاقامة واعفاء العائلات من الرسوم وتخفيف حجم مخالفات نظام الاقامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى السفير يحيى يحيى غوبر القنصل العام للجمهورية اليمنية في مومباي بالسيدة سوبريا باتيل يادوف نائب المفوض العام لولاية مهاشترا وجوا لشئون الأجانب.

جري خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا التي تهم ابناء الجالية اليمنية المقيمة في جمهورية الهند حيث ناقش القنصل العام الإعفاء أو خفض الغرامات المفروضة على مخالفي نظام الاقامات والتى صرحت بان هناك تخفيض وليس اعفاء

كما تطرق القنصل العام خلال حديثه مع المسؤولةالهندية إلي إعفاء المواليد من أبناء اليمنيين المقيمين بالهند من الغرامات المخصصة لنظام الاقامات كونهم ولدوا قبل صدور القانون الجديد

وفي تصريح خاص لـــــ" المحيط برس " اوضح السفير غوبر ان المسؤولة الهندية وافقت على طلبه الخاص باعفاء المواليد شريطة أن ترسل القنصلية ملف يحتوي أسماء المواليد اليمنيين الذين ولدوا قبل صدور القرار من أجل الحصول على إعفاء.

وخلال حديثه للمحيط برس اوضح السفير غوبر إن القنصلية العامة للجمهورية اليمنية مومباي وجهت نداء لكل اليمنيين الذين لديهم مواليد سرعة ارسال المعلومات الخاصة بهم من أجل رفع الملف بأسرع وقت ممكن.

وبالنسبة للغرامات التي تفرض على عدم التسجيل في أقسام الشرطة بعد تجاوز الاقامة أكثر من اسبوعين وافقت السيدة سوبريا على الإعفاء بعد أن ترسل القنصلية خطاب رسمي عن كل حالة.

وفي السياق ذاته رحبت السيدة سوبريا بطلب القنصل العام بعمل ختم في المطارات يفيد بضرورة التسجيل لدى أقسام الشرطة

كما تقدم القنصل العام بطلب تسهيل دفع الغرامات على كاسرى الاقامة حيث اقتراح أن يتم دفع الغرامة في المطار عند المغادرة كما تعمل بهذا النظام الكثير من الدول حيث أن عودة المسافر من المطار من أجل دفع غرامة كسر الاقامة يكلف المسافر الكثير من التعب النفسي والمالي إلا أن السيدة سوبريا اعتذرت عن تلبية هذا الطلب وذلك لأن هناك اجراءات يجب اتخاذها قد تستغرق ايام .

وفي ختام اللقاء شكر القنصل العام السيدة سوبريا على تعاونها وتفهمها لأوضاع الجالية اليمنية.