شكرا لقرائتكم خبر عن الغداء الاخير .. فيلم استقصائي عن الحمدي ورؤيته في القضايا اليمنية المصيرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعرض على قناة الجزيرة العاشرة مساءً يوم الأحد القادم، الفيلم الاستقصائي " الغداء الاخير"، الذي يتحدث عن الرئيس الحمدي ظروف مقتله ورؤيته للقضايا المصيرية اليمنية.

ويحتوي الفيلم على خطابات نادرة ومؤتمر صحفي غير متداول للرئيس الحمدي يتحدث فيه عن رؤيته في القضايا المصيرية كقضية الوحدة وبناء الجيش ومسألة أمن البحر الأحمر.

الفيلم من إعداد وإخراج المنتج الإستقصائي جمال المليكي.