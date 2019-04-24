شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت اليوم هذا التحرك العسكري العاجل ...ثاني محافظة جنوبية بعد الضالع تعلن النفير بعد اقتراب مليشيا الحوثي منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع اشتداد المعارك على المناطق الحدودية بين شمال وجنوب اليمن.

أعلن القيادي الأمني أحمد سعيد جهضر مدير أمن مديرية المسيمير، بمحافظة لحج، استعداد ابناء الحواشب التام لخوض أي معركة أو مواجهة قتالية تفرضها الظروف والضرورة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وقال القائد جهضر في تصريح لوسائل الإعلام، لانحب التعريف عن قواتنا ورجالنا ومن يجهل عليه ان يتذكر اين انتهت كتائب الحسين وقادتها ابو حرب وابو هاجس، مشيراً إلى أن أبناء حواشب المسيمير، معروفون بشجاعتهم وصلابتهم في خوض غمار اشرس المعارك وتاريخهم النضالي والبطولي مشهود ومعروف لدى القاصي والداني وهم ليسوا بحاجة الآن ولا في اي وقت مضى لمن يشهد لهم بالرجولة والشجاعة والنخوة والشهامة والكفاءة القتالية.

وأوضح جهضر بان أبناء حواشب المسيمير يتواجدون حاليا في مقدمة صفوف جميع جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية، وسبق أن قدمت بلاد الحواشب وماتزال تقدم يوميا قوافل الشهداء والجرحى ومختلف التضحيات الفدائية في سبيل عزة وكرامة الجنوب، وصونا للارض والعرض والدين، داعيا ابناء الجنوب الشرفاء المغاوير المناضلين الاحرار كافة الى التلاحم والاصطفاف صفا واحدا للتصدي لهذه المليشيا الباغية ومواجهة فلول العمالة والارتهان للمشروع المجوسي الايراني والتنكيل بهم واجتثاثهم من على وجه الارض.

* الإعلام الأمني