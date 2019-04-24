شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الدولارات تدخل الان البنك المركزي في عدن ...ومعياد يعلن هذا الخبر السار لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء 24 ابريل 2019م عن وصول أول دفعة من رواتب القوات المشتركة . وذكر محافظ البنك المركزي اليمني "حافظ معياد" في منشور على صفحته" الفيس بوك"تابعة "مأرب برس" Advertisements ان الدعم كجزء من الدعم الذي تقدمة المملكة العربية السعوديه لدعم استقرار الريال. الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني وقع في شهر مارس اتفاقية مصارفة رواتب القوات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية .

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