شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحوثيون يحشدون قوات هائلة لاسقاط مدينة جديدة وسط انهيارات متتابعة لقوات الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المركز الإعلامي لالوية العمالقة الجنوبية أن مليشيات الحوثي الإرهابية حشدت أعداد كبيرة من مقاتليها جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة لمهاجمة المديرية . وأضافت المركز أن مسلحي المليشيا نصبوا نقاط كثيرة متفرقة على الطرق الفرعية غرب المصيبر في منطقة ظمي جنوبي حيس قبل قليل . وأوضحت أن المليشيات تحشد قواتها المدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق محاذية للمديرية ، وتسعى لمعاودة الهجوم على مواقع العمالقة بعد أيام قليلة على الهجمات السابقة والتي تصدت لها قوات العمالقة وتكبدت فيها المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

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