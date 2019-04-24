شكرا لقرائتكم خبر عن ”النخبة الحضرمية” تفاجئ المجلس الانتقالي الانفصالي بعرض عسكري رافعة هذا العلم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقامت قوات النخبة الحضرمية، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت من القاعدة. ورفعت قوات النخبة في عرضها العسكري العلم الوطني بحضور عد من قيادات السلطة المحلية. وعادة ما ترفع قوات النخبة في نقاط تفتشيها أعلام “اليمن الجنوبي” ما قبل عهد الوحدة اليمنية

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