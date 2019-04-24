في اقل من 24 ساعة.. كسر 7 زحوفات وتدمير مدرعة في عسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية، خلال الساعات الماضية، من كسر 7 زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه مواقع الجيش واللجان في عسير.

وذكر مصدر عسكري أن الجيش السعودي ومرتزقته نفذوا 7 زحوفات على مواقع الجيش واللجان في مجازة وقبالة منفذ علب، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً فشل تلك الزحوفات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العدو ومرتزقته.

ويالتزامن تمكنت الوحدة الهندسية التابعة للجيش واللجان، اليوم الاربعاء، من تدمير مدرعة لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة في مجازة.

وادت العملية الى مصرع وجرح طاقمها والمتواجدين على متنها.