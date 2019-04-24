عبدالسلام يرحب بعودة عدد من المغرر بهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات ابدى رئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، ترحيبه بالعائدين الى حضن الوطن لا سيما بعد التغرير بهم من قبل العدوان خلال السنوات الماضية .

وقال عبدالسلام في تغريدة له على صفحته بالتويتر : “نرحب بالعائدين الى حضن الوطن من أفراد وجنود وضباط وقادة وشخصيات اجتماعية وعلمائية وقبلية”.

وأكد أن الوطن يتسع لكل أبنائه ولن ينهض إلا بشراكة في بناء الدولة اليمنية الحديثة والعادلة ومواجهة الأخطار التي تستهدف الجميع.

وكان رئيس الوفد الوطني اشار في تغريدات سابقة الى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ، تمثل رؤية شاملة عن كيفية شكل الدولة ومواجهة التحديات وبناء القدرات .

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