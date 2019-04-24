أطباء بلا حدود: وفاة أمهات وأطفال في اليمن نتيجة لعدم وجود رعاية طبية

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن الأمهات والأطفال في اليمن، يلقون حتفهم بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن "العديد من الأمهات الحوامل اللواتي يعانين من مضاعفات أثناء الولادة، والأطفال المرضى، لا يستطيعون الحصول على الرعاية الطبية في اليمن بشكل آمن وفي الوقت المناسب، وأنه غالبًا ما تكون العواقب مميتة".

ولفت التقرير الى أن "الجهات المتحاربة في اليمن وكذلك مؤيدوهم الدوليون، تسببوا بعد أربع سنوات من النزاع، بالانهيار الفعلي لنظام الصحة العامة في البلاد، والذي لا يمكن أن يلبي احتياجات الشعب البالغ عدده 28 مليون شخص".

وكشفت المنظمة أنها رصدت وفاة 36 أماً وألفاً و529 طفلاً من بينهم ألف و18 مواليد جدد بمستشفى منطقة "الحوبان" بمحافظة تعز (جنوب غرب) التابعة لها ومستشفى "عبس" الذي تدعمه المنظمة في محافظة حجة (شمال غرب) بين عامي 2016 و2018.