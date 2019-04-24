بالفيديو..مسؤول بمأرب يكشف عن ترتيبات لتصدير النفط والغاز عبر شبوة (تغطية خاصة)

كشف وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي عن وجود استعدادات وترتيبات لإعادة تصدير النفط والغاز في القريب العاجل من منطقة صافر النفطية شرق محافظة مأرب، عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة.

جاء ذلك خلال تدشينه أعمال وأنشطة المركز الرئيسي لمؤسسة إعمار الدار للتجارة والاستثمار، في محافظة مأرب برأس مال 2 مليون دولار أمريكي.

وخلال التدشين استمع الوكيل الفاطمي من المستثمر عبدالله حليس رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى شرح عن طبيعة المؤسسة الاستثمارية ، وأنشطتها التي تشمل القطاع العقاري والإنشائي والخدمات النفطية ومشاريع الطرق والجسور ومواد البناء والكهرباء، واستيراد وتصدير مختلف السلع والبضائع لتوفير الاحتياجات للسوق والمنشآت.

وأشار المستثمر حليس إلى أن المرحلة الأولى من مشاريع المؤسسة وفرت نحو 300 فرصة عمل مؤقتة ودائمة.. معرباً عن أمله بأن تكون المؤسسة إحدى روافد التنمية والبناء في المحافظة في ظل المناخ الاستثماري الملائم والجاذب للمشاريع الاستثمارية والفرص الواعدة والتشجيع الذي يحظى به رأس المال المحلي من قبل السلطة المحلية كشريك أساسي في التنمية.

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من جانبه أعرب الوكيل الفاطمي عن سعادته لتدشين أنشطة وأعمال هذه المؤسسة الاستثمارية، وهي واحدة من عشرات المشاريع الاستثمارية القادمة إلى المحافظة في مختلف القطاعات بعضها تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، والبعض سيتم افتتاحها خلال الأشهر القادمة من العام الجاري، مستفيدة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها المحافظة والأمن والاستقرار وتوافر مناخات الاستثمار الآمن.

وأكد الفاطمي أن السلطة المحلية في المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات من أجل استقطاب الاستثمارات في المحافظة من قبل رأس المال المحلي والمهاجر في الخارج، وتدعوه لأن يكون شريكاً في تنمية محافظة مأرب، التي ما زال ينقصها الكثير من المشاريع في مجال البنية التحتية والخدمية.

حضر التدشين مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف.



