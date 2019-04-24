جمال مُحسن عن ذكرى تحرير حضرموت: تبقي "المعركة الكبري" واستعادة الحقوق المسلوبة

تشهد حضرموت اليوم عيد التحرير ، والذي يمثل انتصار كبير لأهل حضرموت على تنظيم القاعدة .

واستنكر جمال محسن رئيس تحرير " الخليج 365" في منشور على صفحة التواصل الإجتماعي عدم وجود من يمثل الدولة سوي صورة لرئيس الجمهورية، حيث قال: اليوم عيدنا عيد التحرير ليس فقط عيد النصر علي تنظيم القاعدة وإنما عيد عودتنا إلى مكانا الطبيعي نحمي أرضنا ونصونها وندافع عنها.

وأضاف محسن: الاحتفال اليوم كان بحجم الفرحة المنصة التي صنعناها بأيدينا يتشرف بها أبنائنا وأهلنا واخوتنا بعد أن كانت حكراً على العنصريين.

وأكمل حديثة قائلاً: حقيقة لم يحضر أحداً من قيادات الدولة ولم يكن لها تمثيل سوي صورة الرئيس لكن لم ولن يؤثر علي الفرحة بل أنه أمر زاد من فرحتنا لنقاء المشهد... فلسنا بحاجة لهم اليوم وإنما هم من المفترض الذين بحاجة لنا.

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وأشار محسن بأن اليوم بعد الاحتفال بالانتصار في المعركة الصغري تبقي المعركة الكبري التي يجب أن نتعاون جميعا لتحقيق النصر الحقيقي الذي سيتم باستعادة حقوقنا مرت ثلاث سنوات علي النصر، وبالرغم من كرمنا برفد ميزانية الدولة باكثر من 80% إلا أنه ما زال هناك من يستكثر علينا وجود كلية الشرطة ومن لا يعترف ولا يوافق علي تمثيلنا بالوزارات و السلك الدبلوماسي والقضائي.

وأضاف رئيس تحرير" الخليج 365"، للاسف من يمثلونا في مجلس النواب اكتفوا بمنصب يتيم في الرئاسة لابد من اعادة حقوق حضرموت ليس بمناصب هنا او هناك يكون متوليها تابعين ولكن بأن يتم التواجد بالنسبة الطبيعية.

وقال محسن: كيف يمكن أن يقبل باسلامة وزير التعليم العالي أن لا تحصل حضرموت علي حقها من المنح الدراسية التي حرمت منها منذ سنوات طويلة، ويسمح لأحد الموظفين يقول يكفيكم بقشان لاتحتاجوا ، أو أنكم لستم بحاجة لوظائف دبلوماسية أو قيادية يكفيكم محافظتكم ان ما نطالب به هو العدالة والتعويض عن سنوات الظلم لا اكثر ولا اقل.