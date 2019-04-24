البحسني: حربنا على الارهاب متواصلة

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ان الحرب على الارهاب ستتواصل وان المساعي تتواصل لملاحقة بعض العناصر الارهابية في وادي حضرموت .
وذكر البحسني في حديثه المباشر لبرنامج (عين على اليمن) بقناة الامارات الفضائية ، الى حاجة المحافظة للتدخل والمساعدة في مجال الخدمات وتحديداً قطاعي الكهرباء والصحة.
واشاد المحافظ باعتماد الحكومة لعدد من المشاريع في حضرموت ، مشيراً الى ان المحافظة بانتظار اعلان موازنة تفي باحتياجاتها .
وبخصوص مطار الريان الدولي قال المحافظ إن المطار جاهز للافتتاح وتجري اللمسات الاخيرة مع هيئة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية لترتيب تدشين الرحلات .
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