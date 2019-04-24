شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المحافظة اليمنية التي تراجعت فيها أسعار المواد الاساسية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار المواد الأساسية في اليمن ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة رغم التحسن الطفيف في سعر الريال اليمني مقارنة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وأوضح تقرير مؤشرات الاقتصادي اليمني لشهر مارس الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بأن محافظة حضرموت هي الوحيدة التي شهدت فيها الأسعار تراجع يقدر بسالب واحد، فيما احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الاولى في ارتفاع الاسعار بنسبة 5 بالمئة تلتها الحديدة وعدن ومأرب بنسبة 3 بالمئة ثم تعز. وتضمن التقرير المفارقة في تصاعد أسعار السلع رغم التحسن في سعر الريال اليمني، مستعرضا التطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال شهر مارس لاسيما السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ومؤتمر المانحين المنعقد في جنيف وتطورات أسعار السلع.

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