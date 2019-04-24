انطلاق مشروع البرنامج الأممي في عدن

بحث وزير التخطيط نزار باصهيب اليوم مع المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهايبتات) المهندس وائل الأشهب ومسؤول (الهايبتات) في عدن الدكتور محمد زين العيدروس، تدشين عمل البرنامج الأممي في عدن.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الأممي نشاطه في عدن من خلال عملية حصر وتحديد ملامح ومعالم مدينة عدن، وذلك عقب تأهيل فريق فني متخصص لتنفيذ عملية حصر شاملة في عدن تشمل الأضرار والعشوائيات والخدمات والمباني الحكومية والسكنية، تمهيداً لإعداد دراسات فنية متكاملة لمتطلبات التنمية في عدن، ومن ثم سينتقل العمل لمراحل أخرى تشمل كافة محافظات الجمهورية.

وفي سياق آخر، عقد نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في عدن، بمشاركة مدير عام مكتب وزارة التخطيط بعدن المهندسة انتصار مرشد، لقاءات منفصلة مع عدد من المدراء القُطريين وممثلي المنظمات الدولية العاملة بمختلف المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية في اليمن.

وناقش الدكتور باصهيب، مع نائب مدير عام منظمة كير العالمية في اليمن محمد الطويلي، بحضور مدير مكتب المنظمة في محافظة تعز عبدالحكيم شمسان ومدير مكتب المنظمة في محافظة عدن الدكتورة افتكار السقاف، مواصلة المنظمة تنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بعدد من المحافظات.

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كما تطرق لقاء الدكتور باصهيب، مع مديرة بعثة منظمة أطباء بلا حدود الهولندية في اليمن كارولين دوكارم، تنفيذ المنظمة مشاريع طبية في محافظتي لحج وشبوة، وعودة المنظمة للعمل في الأزارق بمحافظة الضالع.

فيما جرى خلال لقاء نائب وزير التخطيط، مع مدير مكتب منظمة الندوة العالمية في اليمن عمر محمد سلام ومدير المشاريع بالمنظمة عثمان محمد صويلح، مناقشة تنفيذ المنظمة مشاريع حفر آبار صحية بمناطق ومحافظات وصاب تهامة، وحجة، وأبين، وعدن، ورضوم في شبوة، والمهرة، وحضرموت، وردفان وطور الباحة في لحج، والعروس والأزارق في الضالع، وذلك وفقاً للمواصفات والاستشارات الفنية المقدمة للمنظمة من هيئة مياه الريف.

وأيضاً ناقش الدكتور باصهيب، مع مدير مكتب منظمة رؤيا أمل الألمانية في عدن سيناء ناصر ومسؤولة المتابعة والتقييم بالمنظمة في عدن نوار الحداد، تنفيذ مشاريع المنظمة بمجال الانتعاش المبكر وإعادة التأهيل وتمكين الشباب والنساء في يهر ولبعوس والقبيطة بمحافظة لحج ومحافظة المحويت.

كما التقى نائب وزير التخطيط باصهيب، مع أمين عام منظمة HAD عبدالحليم ضيف الله، ومدير برنامج المنظمة في اليمن التجاني عمر ومدير الشؤون الإدارية بالمنظمة الطيب عمر، وناقش اللقاء توسيع نشاط عمل وتدخلات المنظمة بعدد من المناطق والمحافظات والمجالات الإغاثية والإنسانية، حيث عملت المنظمة في محافظات المهرة وسقطرى ولحج وتعز.