مكتب الصحة بمأرب يخصص 5 مراكز لاستقبال حالات الاشتباه بالكوليرا

أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، تخصيص خمسة مراكز صحية في المحافظة لاستقبال الحالات المشتبهة إصابتها بالكوليرا ، و(15) مركزا صحيا للإرواء.

وقال الدكتور الشدادي في اليوم التوعوي لمواجهة وباء الكوليرا الذي نظمه، اليوم الأربعاء، مستشفى كرى العام في مديرية الوادي،أن السلطة المحلية بالمحافظة شكلت لجنة خاصة لمكافحة وباء الكوليرا ومنع انتشاره، وأقرت خطة عمل بدأ مكتب الصحة بتنفيذها وتشمل تجهيز فرق طبية للنزول الى بؤر الاشتباه بتواجد الوباء ومعالجة الحالات في اماكن تواجدها للتخفيف من حدة انتشاره، الى جانب تدريب فرق من المتطوعين على التوعية المجتمعية بطرق الوقاية وستعمل في المخيمات واماكن تجمعات النازحين والسكان.

بدوره، أشار مدير مستشفى كرى العام الدكتور لؤي سليمان، إلى إنشاء المستشفى وحدة خاصة لمعالجة حالات الكوليرا في شهر مارس الماضي، إستقبلت حتى الآن ( 321) حالة إشتباه بلغت حالات الشفاء منها 80 في المئة وتوفي منها ثلاث حالات فقط.

تخلل الفعالية محاضرات تعريفية بوباء الكوليرا وأسبابه ووسائل العدوى وطرق الوقاية والعلاج منه .