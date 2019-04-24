وزير الداخلية يشدد على أهمية الاستقرار الأمني في تعز

شدد وزير الداخلية احمد الميسري اليوم الاربعاء على اهمية استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية وبسط نفوذ الدولة في تعز وتفويت الفرصة على القوى الانقلابية والمتربصة بأمن واستقرار المحافظة.

وأكد الميسري لدى لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن محافظ تعز نبيل شمسان، على ضرورة تضافر جهود كافة القوى الوطنية للعمل بكل ما من شأنه بأن يسهم في تطبيع الأوضاع واستقرارها وتسخير كل الجهود والإمكانيات لهزيمة المليشيات الانقلابية والقضاء على مشروعها التدميري .

واستمع الميسري من محافظ تعز إلى شرح مفصل عن طبيعة الأوضاع الأمنية والخدمية وخطة الانتشار الأمني، لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية حريصة كل الحرص على تنفيذ الخطة وبسط نفوذ الدولة وتطبيق النظام والقانون على الجميع.. معربا عن أمله بايلاء الحكومة الشرعية المزيد من الدعم والرعاية لمحافظة تعز.