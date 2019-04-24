التحالف يدمر غرفة اتصالات ومخازن اسلحة للمليشيا في صعدة

تمكن طيران التحالف اليوم الاربعاء من تدمير غرفة اتصالات وعمليات تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية بمديرية ساقين بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر ميدانية وفقا لوكالة سبأ أن قوات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع للميليشيات في جبال أبو عريج بمديرية ساقين، كانت تستخدمها الميليشيات كغرفة أتصالات وعمليات لادارة المعارك .. مشيراً إلى ان الغارات إستهدفت مخازن أسلحة تابعة للميليشيات في المنطقة .

وأضاف المصدر، أن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.