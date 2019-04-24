ظاهرة "الزينبيات" فرق مداهمات للمنازل واستغلال الحوثيين للفتيات الشاردات

مع احتلال مليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م اضطرت لجناح نسائي للقيام بمداهمات على

المنازل وتفريق المظاهرات النسوية التي تصاعدت بعد انتفاضة ديسمبر 2017م.

وعلى الرغم من تصاعد السخط لدى الرأي العام في اليمن من قيام مليشيا الحوثي باستغلال النساء الاكثر فقرا

لتجنيدهن كزينبيات وامتهان كرامتهن برواتب شهرية إلا أن المليشيا واصلت عملية التجنيد ضاربة عادات اليمنيين

ظهر الحائط.

4 آلاف زينبية:

وبحسب مصادر خاصة فإن مليشيا الحوثي تخرجت دفعة تحت مسمى "الزهراء2" والتي جاءت عقب تخرج الدفعة الاولى بقيادة الزينبية شراق الشامي.

وتعتمد مليشيا الحوثي في قيادة الزينبيات من الاسر الهاشمية التي تمثل أقلية عرقية في اليمن وهذا بحسب مراقبين لـ الخليج 365 يوضح مدى تخوف المليشيا من وعي المجتمع وحرصه على الاحتماد على زينبيات قياديات من اسر هاشمية غير يمنية.

وبحسب مصادر اعلامية فقد بلغ عدد الزينبيات المجندات الى اربعة الاف مجندة تلقين التدريب في صنعاء وقيادات هذه الكتائب كن قد تلقيت الدريب على يد خبراء من ايران ولبنان.

وتحتوي هذه القوة النسائية على 10 كتائب وفرق وتشكيلات رئيسية، أبرزها كتائب «الزينبيات»، ومجموعة «الهيئة النسائية

، وفرقة «الوقائيات الاستخباراتية»، إلى جانب 8 أقسام وفصائل تخصصية، البعض منها تخضع لإشراف زوجات

Advertisements

وبنات وشقيقات قيادات حوثية، والبعض الآخر تحت إشراف قيادات نسائية تنتمي لسلالة زعيم الجماعة.

وتؤكد المعلومات أن نحو 15 قيادية حوثية من مشرفات المجموعات النسائية تلقين بالسابق تدريبات في إيران على

يد قيادات عسكرية نسائية تنتمى للحرس الثوري الإيراني.

أماكن التدريب:

وبحسب مصادر فإن الزينبيات يتلقين عملية التدريب في مدارس حكومية ومساجد وساحات جامعات وملاعب

رياضة وصالات مغلقة.

وتفرض المليشيا حراسات مشددة على اماكن التدريب.

وتتلقى الزينبيات الدريب على السلاح (آلي، رشاش، مسدسات)، واستخدام وفكّ وتركيب قطع، وتعلم زرع الألغام

وقيادة السيارات والمركبات العسكرية، وفضّ المظاهرات والتعامل مع أعمال الشغب، واقتحام المنازل، والمهارات

القتالية.