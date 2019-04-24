عبر رئيس الوزراء السابق احمد بن دغر عن اعجابه بما قام به ابناء محافظة حضرموت من تحرير المحافظة من عناصر القاعدة قبل ثلاثة اعوام.
وقال بن دغر في منشور على حسابه في "فيسبوك" : "يحق لأبطال حضرموت الذين يحتفلون بذكرى التحرير أن يذكّروننا بإنجازاتهم وبطولاتهم في مواجهة الإرهاب وعناصر القاعدة وداعش".
واضاف:" لقد خاضوا معركة غيرت بنتائجها مسار الأحداث في اليمن، فتحية لهم بهذه المناسبة، وتحية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وللأشقاء في الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف الأخرى، وتحية لكل حضرمي ويمني ساهم في عملية التحرير".
كانت هذه تفاصيل خبر بن دغر: أبطال حضرموت بمعركتهم مع الارهاب غيرت نتائج مسار الاحداث في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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