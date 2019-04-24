مقاومة البيضاء تستعيد مواقع الأريل وتكسر زحف للمليشيا باتجاه الحبج

تمكنت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، اليوم الأربعاء، من استعادة مواقع جديدة بمديرية الزاهر عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.
وقالت مصادر ميدانية إن رجال المقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير موقع الاريل بقربة بالمديرية، وتمكنوا من إيقاف الزحف الحوثي، رغم فارق التسليح.
وبحسب المصادر فإن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ، ولازالت جثث عناصرها مرمية في الجبال.
وأوضحت المصادر أن المليشيات حاولت التقدم بقوة كبيرة مكونة من 6 دبابات وعربات PMP ومدرعات وعيارات ثقيلة إلى منطقة قربه سعياً للوصول إلى منطقة الحبج، وتم صدها من قبل رجال المقاومة.
وناشدت قيادة المقاومة الشرعية والتحالف بالتدخل، واستهداف الأسلحة الثقيلة من دبابات والـ بي ام بي التي يستخدمها الحوثي لقصف المناطق الاهله بالسكان واستهداف ابطال المقاومة.
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