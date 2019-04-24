2000 سلة غذائية للنازحين في عدن بتمويل من مؤسسة بانافع

وزعت ادارة المخيمات اليوم الاربعاء ٢٠٠٠ سلة غذائية للنازحين في محافظة عدن بتمويل مؤسسة ابو حاتم بانافع للاعمال الإنسانية وتنفيذ فريق رفد التطوعي وبرعايةوكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي وامين عام المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان علي عبد المجيد. وعبر مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بعدن عبده مهذب عن شكره لمؤسسة أبو حاتم بانافع للأعمال الإنسانية لدعم النازحين والاسر المتضرر من الحرب الذين نزحوا إلى محافظة عدن. ودعا المهذب المنظمات المحلية والدولية والسلطات المحلية إلى تكثيف الجهود لدعم الأسر النازحة والمشردة في عدن.

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