وزير حقوق الانسان يناقش مع اليونيسيف القضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال

التقى وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، كبير الأخصائيين في الحماية في منظمة اليونيسيف ابرهام شيك، وناقش معه الخطوات والبرامج الخاصة في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والخاصة بإنهاء تجنيد الأطفال.

واستعراض اللقاء قضايا حقوق الأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني..مؤكداً حرص الحكومة على التعاون المشترك مع منظمة اليونسيف في حماية الطفولة، والعمل على تحويل الاتفاقات مع الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة اليونسيف بخصوص اتفاقية إنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال إلى واقع ملموس، مشيرا إلى ارتفاع حالات الانتهاكات للأطفال خلال الأعوام الماضية.

وأوضح الوزير عسكر، بأن الحكومة اليمنية، تولي ملف حماية الأطفال اهتماما كبير من خلال تنفيذ عدد من البرامج الخاصة في تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح وإعادة دمجهم في المجتمع.

من جانبه ثمن المسؤول الاممي، الجهود التي تبذلها الوزارة في حماية الأطفال..مؤكدا حرص المنظمة على سرعة تنفيذ الاتفاقات بما يخدم حماية الاطفال المجندين والمتأثرين بالنزاعات المسلحة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.