ولفت محافظ حضرموت إلى أن العمليات استهدفت عناصر تنظيم القاعدة، لتطهير محافظة حضرموت من الإرهاب، مُضيفاً أن الوادى وصحراء حضرموت لازالت تُعانى من تواجد المليشيا، لكن بصورة بسيطة.
وأشار اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن القيادات لم تكتفى بالعملية العسكرية، بل امتد الأمر لتنفيذ عدة عمليات لملاحقة الفلول.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. البحسنى يكشف عن تطهير حضرموت وأمكان تواجد المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.