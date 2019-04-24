بالفيديو.. البحسنى يكشف عن تطهير حضرموت وأمكان تواجد المليشيا

قال اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت، خلال لقاء خاص مع فضائية الغد المشرق، إن حضرموت أصبحت آمنة بكل تام منذ فترة طويلة، كما أنها تشهد حالة من الاستقرار، مُضيفاً أنه بعد عملية التحرير قامت القيادات بعدد من العمليات الهامة، من بينها "الجبال السود والقبضة الحديدية".

ولفت محافظ حضرموت إلى أن العمليات استهدفت عناصر تنظيم القاعدة، لتطهير محافظة حضرموت من الإرهاب، مُضيفاً أن الوادى وصحراء حضرموت لازالت تُعانى من تواجد المليشيا، لكن بصورة بسيطة.

وأشار اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن القيادات لم تكتفى بالعملية العسكرية، بل امتد الأمر لتنفيذ عدة عمليات لملاحقة الفلول.

