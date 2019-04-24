بالفيديو.. ماذا قال محافظ حضرموت بمناسبة الذكرى الثالثة للتحرير ؟

قال اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت، خلال لقاء خاص مع فضائية الغد المشرق، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت، إن التحرير إنجاز كبير؛ ما كان له أن يتحقق لولا دعم وإسناد الأشقاء بالتحالف العربى، مُشيراً إلى أن عملية التحرير أخذت وقت وجهد وتضحيات من أبناء حضرموت.

وأضاف محافظ حضرموت، أن الجماعة الإرهابية تمكنت من السيطرة على بقعة كبيرة من الأرض، وعملت على تكوينجيش كبير وجلب وسائل للدمار وأسلحة، لكن هزيمتهم جائت انتصاراً فى وقت فاصل، لافتاً إلى أن حضرموت لعبت دور كبير فى الحرب على الإرهاب.