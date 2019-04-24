بالفيديو.. ماذا قال محافظ حضرموت بمناسبة الذكرى الثالثة للتحرير ؟

وأضاف محافظ حضرموت، أن الجماعة الإرهابية تمكنت من السيطرة على بقعة كبيرة من الأرض، وعملت على تكوينجيش كبير وجلب وسائل للدمار وأسلحة، لكن هزيمتهم جائت انتصاراً فى وقت فاصل، لافتاً إلى أن حضرموت لعبت دور كبير فى الحرب على الإرهاب.
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