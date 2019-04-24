رئيس مجلس النواب يناقش مع السفير الفرنسي ضرورة تنفيذ القرارات الأممية

التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومعه أعضاء هيئة رئاسة المجلس ، اليوم ، سفير فرنسا لدى اليمن كرستيان تستو .

وشدد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء ،على ضرورة قيام الأصدقاء في فرنسا بتحمل مسؤولياتهم والضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ القرارات الأممية والاتفاقات واخرها اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.

وأشار البركاني الى ان هناك ترتيبات لزيارة وفد من مجلس النواب الى البرلمان الفرنسي..مجدداً دعم المجلس لعملية السلام وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 كأساس لأي تسوية سياسية قادمة.

من جانبه رحب السفير الفرنسي عن مباركته لانعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ..مهنئياً رئيس المجلس بالنجاح الكبير والاجماع على انتخابه رئيسا لمجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسة المجلس..مشيداً بعودة المؤسسة التشريعية لتلتئم مع مؤسسات الدولة للقيام بممارسة مهامها والعمل على إنجاح مساعي السلام.

وجدد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس النواب و الجمعية الوطنية الفرنسية.حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري.