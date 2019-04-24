استمرار المواجهات بين الجيش والمليشيا في البيضاء

تتواصل المعارك بين قوات الجيش من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وقالت مصادر محلية إن المواجهات ادت الى مصرع 22 حوثيا واكثر من 20 جريم في هجوم حاولت مليشيا الحوثي التقدم في جبهة ال حميقان.
وذكرت المصادر، أن من بين القتلى سبع جثث ما تزال مرمية في المواقع وخمسة عشر جثة وصلت مستشفى الثورة بالبيضاء.
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