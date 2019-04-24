شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأمريكية: لا تراجع ولا تغيير في الاستراتيجية العسكرية المعمول بها في حرب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا تراجع ولا تغيير في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية المعمول بها في حرب اليمن، ومواصلة دعمها لقوات التحالف العربي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون مجلس التعاون الخليجي ومنطقة مياه الخليج العربي كوماندر ريبيكا ريبياريتش، إنه كما أوصى الرئيس دونالد ترامب، فإن أي محاولة لتغيير واقع الاستراتيجية الأمريكية في اليمن بعيداً عن محاربة المجموعات الإرهابية وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الإيرانية وتنظيما «داعش» و«القاعدة» تبدو من دون جدوى وغير مفيدة.

وأضافت ريباريتش أن «القوات المسلحة الأمريكية ستواصل توفير الدعم اللوجستيّ- غير القتالي للتحالف بقيادة السعودية بهدف تحسين إجراءاته وتكتيكاته»، وخصوصاً في ما يتعلّق بضمان تطبيق ما نصّت عليه معاهدات خوض النزاعات المسلحة والحرص على تفادي سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.

وكشفت ريباريتش، أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، رصد البنتاغون أداءً عالياً ومهنياً في عمليات التحالف بقيادة السعودية، ولا سيما في أوقات حرجة يكون فيها التهديد الأمني مداهماً وعالياً، مؤكدة أن القادة العسكريين الأمريكيين سيواصلون التنسيق مع شركائهم الخليجيين لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن والدفع في اتجاه إيجاد تسوية سياسية محلية.