شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يوجهون صفعة للشرعية ويسيطرون على مركز مديرية الحشاء بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت عناصر جماعة الحوثي على اجزاء من مديرية الحشاء بالضالع.



وقالت وسائل إعلام الحوثيين إنه تمت السيطرة على مركز مديرية الحشاء بمحافظة الضالع وتكبيد الطرف الآخر خسائر كبيرة وفرار العشرات منهم، بحسب تلك الوسائل.



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