شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة بين المقاومة والحوثيين شمال شرق محافظة لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصلت المعارك العنيفة بين المقاومة ومسلحي الحوثي، بمنطقة حبيل حنش التابعة لمديرية المسيمير شمال شرق محافظة لحج.



وقالت مصادر ميدانية ، إن مواجهات ضارية تدور حالياً في جبهة حبيل حنش على الحدود الإدارية لمحافظة تعز في منطقة ماوية.



وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات تجددت بين الجانبين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء تخللها قصف بالأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يعرض حياة الكثير من المدنيين للخطر.



وبحسب مصدر ميداني، فإن الجبهة الجديدة تشكل تهديداً لقاعدة العند الجوية في المحافظة.



ووفقاً للمصدر أسفرت المعارك عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين الحوثيين.



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