شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني في صنعاء يكشف عن وجود 100 مليار ريال وفرة سيولة لدى الحوثيين ويطالبهم بصرف مرتبات الموظفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف البرلماني اليمني عبده محمد بشر عن وجود 100 مليار ريال وفرة سيولة لدى جماعة الحوثيين، مطالبا لهم بصرف مرتبات الموظفين خاصة ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك. وقال بشر بأن هذه المبالغ موجودة في البنك المركزي صنعاء وفروعه، كالتالي: المركز الرئيسي صنعاء ٥٥مليار ريال ذمار ٢٠مليار ريال اب ١٢مليار ريال حجه ٢مليار ريال البيضاء٢مليار ريال المحويت ١.٥مليار ريال عمران ٣مليار ريال سيوله في المحافظات من ٧/٦مليار ريال هذه قرابة مائة مليار ريال موجودة نقدا. وتساءل بشر قائلا لماذا تجويع الكادر الوظيفي والعسكري وابناء الشعب؟ ولماذا الى الآن لم تصرف المرتبات رغم الوعود والالتزامات؟ لماذا التلذذ بمعاناة الناس وللعلم ان المرتبات المطلوبة شهريا لاتتجاوز ٢١مليار ريال داخلة فيها حصة السرق والنافذين ووووووو . الم تسمعوا كلام امير المؤمنين علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه حين قال(من طلب الخراج دون عمارة اهلك البلاد والعباد ولم يستقم حكمه الا قليلا ) وبعدها يقلك اطلاق رؤية وطنية اقتصادية. اسلمونا اذاكم واصرفوا لخلق الله مستحقاتهم يعيشوا مع اسرهم وعفا الله عنكم ابعدوا الفاسدين والنافذين والمتسلطين وعفا الله عنكم ارفعوا الظلم واطلقوا المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا وعفى الله عنكم كفوا عن مخالفة واختراق الدستور والقانون وعفى الله عنكم اللهم ارفع غضبك عنا ولا تحاسبنا بمافعله السفهاء منا انك قريب مجيب الدعوات اللهم آمين. من صفحة البرلماني الحر أ. عبده بشر عضو مجلس النواب

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