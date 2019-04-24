الريال اليمني ينهار بشكل كبير مجددا مقابل العملات الاجنبية (اسعار الصرف اليوم)

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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال اليمني اليوم في عدن وصنعاء
نتيجة للظروف السياسية المضطربة التي تمر بها الجمهورية اليمنية السنوات الماضية أدت إلى وجود عاصمتين الأولى صنعاء والثانية عاصمة مؤقتة عدن، ونتيجة لذلك يوجد اختلاف نسبي في متوسط سعر الريال اليمني ما بين تعاملات السوق السوداء في صنعاء وعدن، وكانت آخر تحديث لصرف الريال اليمني على النحو التالي
العملة الأجنبية سعر الشراء في عدن مقابل الريال سعر البيع في عدن مقابل الريال سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال سعر البيع في صنعاء مقابل الريال
الدولار الأمريكي 520 523 521 524
الريال السعودي 138 139 139 140
الدرهم الإماراتي 139 140 139 141
أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم
هذا الجدول يحتوى على مؤشرات نسبية وفق الأخبار الواردة من داخل الجمهورية اليمنية بخصوص سعر الصرف اليوم في اليمن لمعظم العملات الدولية ذات الأهمية الاقتصادية، حيث كانت أسعار الصرف الآن في اليمن وفق الجدول التالي
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 521 524
الريال السعودي 139 140
الدرهم الإماراتي 141 143
اليورو الأوروبي 576 586
الجنيه الاسترليني 665 671
الدولار الكندي 290 305
جنيه مصري 29 30
الريال القطري 131 134
الدينار الكويتي 1573 1619
الريال العماني 1287 1298
الدينار الأردني 691 706
الدينار البحريني 1361 1386
الرنجت الماليزي 110 112
رمبي صيني 52 59
دينار جزائري 3 5
دينار ليبي 319 347
الليرة التركي 73 76
روبية هندي 4 6
بير أثيوبي 13 16
فرنك سويسري 401 420
دولار أسترالي 571 593
توقعات سعر الريال اليمني خلال الفترة المقبلة
أعلن البنك الدولي عن تقرير يحلل من خلاله الشأن الاقتصادي اليمني، وجاء تحت عنوان (اليمن الآفاق الاقتصادية)، وقد توقع البنك ارتفاع سعر الريال اليمني في النصف الثاني من هذا العام 2019، بشرط حالة هدوء تسيطر على المشهد الاقتصادي والسياسي اليمني، والتي تؤدي بصورة مباشرة إلى عودة العامل لكافة الأنشطة التجارية والاقتصادية، كما تساهم في عودة التدفقات الخارجية من العملات الأجنبية، وأكد البنك أن هذا يعتبر أفضل توقع ممكن أن يتعرض له الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لهذا العام، وبالتالي يتم الاستغناء عن الدعم الخارجي من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية.
هبوط سعر الريال اليمني اليوم في السوق الحر
حققت اسعار صرف الريال اليمني امام مختلف العملات الاجنبية في تداول السوق الموازي انخفاض نسبي، حيث خسائر طفيفة في سعر الريال الكريمي مقابل الدولار وكافة العملات الدولية.
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