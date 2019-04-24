شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل كبير مجددا مقابل العملات الاجنبية (اسعار الصرف اليوم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال اليمني اليوم في عدن وصنعاء

نتيجة للظروف السياسية المضطربة التي تمر بها الجمهورية اليمنية السنوات الماضية أدت إلى وجود عاصمتين الأولى صنعاء والثانية عاصمة مؤقتة عدن، ونتيجة لذلك يوجد اختلاف نسبي في متوسط سعر الريال اليمني ما بين تعاملات السوق السوداء في صنعاء وعدن، وكانت آخر تحديث لصرف الريال اليمني على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر الشراء في عدن مقابل الريال سعر البيع في عدن مقابل الريال سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال سعر البيع في صنعاء مقابل الريال

الدولار الأمريكي 520 523 521 524

الريال السعودي 138 139 139 140

الدرهم الإماراتي 139 140 139 141



أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم

هذا الجدول يحتوى على مؤشرات نسبية وفق الأخبار الواردة من داخل الجمهورية اليمنية بخصوص سعر الصرف اليوم في اليمن لمعظم العملات الدولية ذات الأهمية الاقتصادية، حيث كانت أسعار الصرف الآن في اليمن وفق الجدول التالي

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العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأمريكي` 521 524

الريال السعودي 139 140

الدرهم الإماراتي 141 143

اليورو الأوروبي 576 586

الجنيه الاسترليني 665 671

الدولار الكندي 290 305

جنيه مصري 29 30

الريال القطري 131 134

الدينار الكويتي 1573 1619

الريال العماني 1287 1298

الدينار الأردني 691 706

الدينار البحريني 1361 1386

الرنجت الماليزي 110 112

رمبي صيني 52 59

دينار جزائري 3 5

دينار ليبي 319 347

الليرة التركي 73 76

روبية هندي 4 6

بير أثيوبي 13 16

فرنك سويسري 401 420

دولار أسترالي 571 593



توقعات سعر الريال اليمني خلال الفترة المقبلة

أعلن البنك الدولي عن تقرير يحلل من خلاله الشأن الاقتصادي اليمني، وجاء تحت عنوان (اليمن الآفاق الاقتصادية)، وقد توقع البنك ارتفاع سعر الريال اليمني في النصف الثاني من هذا العام 2019، بشرط حالة هدوء تسيطر على المشهد الاقتصادي والسياسي اليمني، والتي تؤدي بصورة مباشرة إلى عودة العامل لكافة الأنشطة التجارية والاقتصادية، كما تساهم في عودة التدفقات الخارجية من العملات الأجنبية، وأكد البنك أن هذا يعتبر أفضل توقع ممكن أن يتعرض له الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لهذا العام، وبالتالي يتم الاستغناء عن الدعم الخارجي من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية.

هبوط سعر الريال اليمني اليوم في السوق الحر

حققت اسعار صرف الريال اليمني امام مختلف العملات الاجنبية في تداول السوق الموازي انخفاض نسبي، حيث خسائر طفيفة في سعر الريال الكريمي مقابل الدولار وكافة العملات الدولية.