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الريال اليمني ينهار بشكل كبير مجددا مقابل العملات الاجنبية (اسعار الصرف اليوم)

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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال اليمني اليوم في عدن وصنعاء

نتيجة للظروف السياسية المضطربة التي تمر بها الجمهورية اليمنية السنوات الماضية أدت إلى وجود عاصمتين الأولى صنعاء والثانية عاصمة مؤقتة عدن، ونتيجة لذلك يوجد اختلاف نسبي في متوسط سعر الريال اليمني ما بين تعاملات السوق السوداء في صنعاء وعدن، وكانت آخر تحديث لصرف الريال اليمني على النحو التالي

العملة الأجنبية    سعر الشراء في عدن مقابل الريال    سعر البيع في عدن مقابل الريال    سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال    سعر البيع في صنعاء مقابل الريال
الدولار الأمريكي    520    523    521    524
الريال السعودي    138    139    139    140
الدرهم الإماراتي    139    140    139    141
 

أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم
هذا الجدول يحتوى على مؤشرات نسبية وفق الأخبار الواردة من داخل الجمهورية اليمنية بخصوص سعر الصرف اليوم في اليمن لمعظم العملات الدولية ذات الأهمية الاقتصادية، حيث كانت أسعار الصرف الآن في اليمن وفق الجدول التالي

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العملة    سعر البيع    سعر الشراء
الدولار الأمريكي`    521    524
الريال السعودي    139    140
الدرهم الإماراتي    141    143
اليورو الأوروبي    576    586
الجنيه الاسترليني    665    671
الدولار الكندي    290    305
جنيه مصري    29    30
الريال القطري    131    134
الدينار الكويتي    1573    1619
الريال العماني    1287    1298
الدينار الأردني    691    706
الدينار البحريني    1361    1386
الرنجت الماليزي    110    112
رمبي صيني    52    59
دينار جزائري    3    5
دينار ليبي    319    347
الليرة التركي    73    76
روبية هندي    4    6
بير أثيوبي    13    16
فرنك سويسري    401    420
دولار أسترالي    571    593
 

توقعات سعر الريال اليمني خلال الفترة المقبلة
أعلن البنك الدولي عن تقرير يحلل من خلاله الشأن الاقتصادي اليمني، وجاء تحت عنوان (اليمن الآفاق الاقتصادية)، وقد توقع البنك ارتفاع سعر الريال اليمني في النصف الثاني من هذا العام 2019، بشرط حالة هدوء تسيطر على المشهد الاقتصادي والسياسي اليمني، والتي تؤدي بصورة مباشرة إلى عودة العامل لكافة الأنشطة التجارية والاقتصادية، كما تساهم في عودة التدفقات الخارجية من العملات الأجنبية، وأكد البنك أن هذا يعتبر أفضل توقع ممكن أن يتعرض له الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لهذا العام، وبالتالي يتم الاستغناء عن الدعم الخارجي من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية.

 

هبوط سعر الريال اليمني اليوم في السوق الحر
حققت اسعار صرف الريال اليمني امام مختلف العملات الاجنبية في تداول السوق الموازي انخفاض نسبي، حيث خسائر طفيفة في سعر الريال الكريمي مقابل الدولار وكافة العملات الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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