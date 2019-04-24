شكرا لقرائتكم خبر عن صادم: إليكم ‘‘تفاصيل طارئة’’ عن ما حدث فجر اليوم في ‘‘الضالع’’ والحوثي يزحف نحو عدن بعد سيطرته على ‘‘المركز’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية, اليوم الأربعاء، على مركز مديرية الحُشاء, بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ “المشهد اليمني “إن الحوثيين سيطروا على مركز المديرية ودخلوا مبنى إدارة الناحية، بعد معارك مع القوات الموالية للحكومة الشرعية في نقيل ضوران، استمرت لساعات.



وجاء سيطرة الحوثيين على مركز المديرية في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، من السيطرة على مركز المديرية، بعد ساعات من سيطرتهم على مناطق واسعة في المديرية.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الجانبين جراء المعارك، لم يحدد عددهم.

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وسيطر الحوثيون، أمس الثلاثاء، على مناطق واسعة في المديرية، منها مناطق الطاحون والدخلة وقلعة يراخ، وتمكنوا من قطع الامداد على مقاومة الحشاء بعد سيطرتهم على منطقة الزقماء حيث الطريق العام الوحيدة التي تربط الضالع بمديرية الحشاء.

وكانت المقاومة الشعبية في المديرية، قد أطلقت عصر أمس الثلاثاء، نداء استغاثة للحكومة الشرعية والتحالف العربي وقوات الجيش والمقاومة في الضالع “بسرعة مد المقاومين بالسلاح والتعزيز لصد الهجمات البربرية لمليشيا الحوثي الارهابية المستمره بحق ابناء المديرية منذ ايام”. محملة الحكومة والتحالف مسؤولية اي تطورات قد تهدد بسقوط الجبهة.

وتقع مديرية الحشاء جنوب غرب محافظة الضالع، وتكمن أهميتها في كونها تربط محافظتي إب وتعز بمحافظة الضالع، كما تشكل منطلقا لقوات الحوثيين للتقدم نحو مناطق جنوب البلاد.