غدروا به وحاولوا قتله هكذا كانت قصة هذا القائد الذي اخلص وتركوه بدون دعم بالعتاد 

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عدن - ياسمين التهامي - لم ينكسر قائد اللواء30 مدرع العميد الركن هادي العولقي الذي تعرض منذ او لحظة توليه قيادة اللواء الذي برزت خيانات طالته محاولة كسرة وهزيمته نفسيا.
منذ اول لحظة برزت المؤامرة تجاه العولقي القادم من الميدان والذي يصفه افراده وغيدهم بالقائد المخلق والمتواضع يتناول الأكل مع أفراده ويتقدم الصفوف للقتال ، لكنه استلم لواء فارغا وتسارعت الاحداث ضده ليعلن البعض الولاء للحوثي نكايه به ولم يبقى الا من اخلقوا للوطن .
نجأ العولقي من حادث اغتيال نفذها البعض للتخلص منه واسقطت مواقع وتسارعت الاحداث وفتحت جبهات في وجهه هنأ وهناك لإرباكه لكنه لم يستسلم ولم ينكسر او يهزم معنويا .
المصادر قالت انه لملم صفوف أفراده وبدأ يواجه تقدم المليشيا الحوثية ومنعها مع قوات الحزام الامني والقوات الخاصة وصدها .
لكن الشرعية لم تلتفت للعولقي ولم توجه له الدعم بالعتاد والسلاح لأنهم تركوه وحيدا بعد ما جرى له من مؤامرة وخيانه كاد ان يخسر نفسه.
المقاومة طالبوا الشرعية بدعم القائد العميد هادي العولقي الذي وهب نفسه للوطن ولم يستسلم بعد كل محاولات جعله ينحني لكنه ظل شامخا يقاوم المليشيا الحوثية بكل شجاعة جنبا الى جنب مع الافراد ،
المصادر قالت ان هناك التفات واسع تجاه العولقي لكن بحاجة الى دعم بالعتاد والسلاح.
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