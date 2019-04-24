شكرا لقرائتكم خبر عن "بن سلمان" يتعهد لجميع اليمنيين بتحقيق هذه الأمنية ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير ‏خالد بن سلمان، بتحقيق أمنية الشعب اليمني تحت قيادة الشرعية اليمنية وقال خلال مؤتمر تحقيق الأمن الدولي بموسكو: " نرغب في تحقيق أمنية الإنسان اليمني في العيش بسلام في ظل الحكومة الشرعية". وأكد أن الميليشيات الحوثية تواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم ‎الخاص بمدينة الحديدة. وتابع، إن الميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية. وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، "أن المملكة ماضية في التصدي للإرهاب والتطرف مهما كلف الأمر"، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط هو من أهم أهداف السعودية، وسندعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وعلينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال".

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