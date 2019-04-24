شكرا لقرائتكم خبر عن دولة تعفي اليمنيين من غرامات الإقامة مع منح المواليد فيها امتيازات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافقت الهند، على إعفاء أبناء الجالية اليمنية من الغرامات المفروضة على عدم التسجيل في أقسام الشرطة بعد تجاوز الإقامة أكثر من اسبوعين، بشرط إرسال القنصلية اليمنية في مومباي، خطاباً رسمياً عن كل حالة، وكذا اعتمدت الهند ختماً في المطارات يفيد بضرورة التسجيل لدى أقسام الشرطةالهندية.



جاء ذلك خلال لقاء عُقد، اليوم، بحث خلاله القنصل اليمني في مومباي السفير يحيى غوبر، مع نائب المفوض العام في الهند لولاية مهاشترا وجوا لشؤون الأجانب سوبريا باتيل يادوف، عدداً من القضايا التي تهم أبناء الجالية اليمنية المقيمة في جمهورية الهند.



كما وافقت الهند على إعفاء المواليد من أبناء اليمنيين المقيمين في الهند من الغرامات المخصصة لنظام الإقامة، كونهم ولدوا قبل صدور القانون الجديد، شريطة إرسال القنصلية اليمنية في مومباي، ملفاً يحتوي أسماء المواليد لمنحهم الإعفاء.



وبالمقابل دعت القنصلية العامة اليمنية في مومباي، كافة اليمنيين الذين لديهم مواليد إلى سرعة إرسال المعلومات الخاصة بمواليدهم من أجل إرفاقها بملف خاص بالمواليد اليمنيين ورفعه بأسرع وقت ممكن للسلطات الهندية المختصة لمنح المواليد المشمولين الإعفاء المستحق وفقاً للقانون.