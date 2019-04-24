مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات ومخازن أسلحة للمليشيا في صعدة

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الأربعاء مستهدفة آليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد. وقالت مصادر مطلعة ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية ساقين بمحافظة صعدة . وأكدت المصادر إن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي وتدمير غرفة عمليات للمليشيا ومخازن أسلحة في ساقين . وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

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