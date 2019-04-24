اختتام دورة تأسيسية في مجال الرعاية التكاملية لمديريات ساحل حضرموت

أختتمت اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية التأسيسية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل لمديريات ساحل حضرموت والتي تستهدف 30 طبيباً، بتمويل من منظمة اليونيسيف .

وفي الإختتام، قال المدير العام لصحة ساحل حضرموت، الدكتور رياض الجريري، أن صحة ساحل حضرموت وضمن خطته السنوية لعام ٢٠١٩ تولى اهتماما كبيرا لتأهيل الكوادر الصحية العاملة في الميدان .. مشيراً إلى أن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل الأطباء والذي سينعكس بنتائج إيجابية في صحة الطفل.

وأشاد الجريري، بدعم اليونيسيف منظمة الطفولة في تمويل هذه الدورات التدريبية .. مؤكدا على الشراكة الفاعلة مع المنظمة في تنفيذ العديد من البرامج التي أثمرت عنها نتائج مجدية.

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ودعا المتدربين إلى نقل المعارف والعلوم التي تلقوها طيلة أيام الدورة من جوانب نظرية وتطبيقية إلى زملاءهم في مرافقهم المختلفة لتطبيق مفهوم التدريب أثناء الخدمة.

من جانبه، استعرض الدكتور عبدالرحمن بامخرمة مدير الدورة، تقرير الإنجاز المتعلق ببرنامج عمل الدورة والمخرجات التي خرج بها المتدربون في الدورة.

حضر الاختتام كلا من مدير الرعاية الصحية الأولية فؤاد بامطرف ومدير مستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة أبها باعويضان ومدير شؤون الموظفين لطفي باطاهر.