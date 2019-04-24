شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يدمر غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للمليشيا في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دمر تحالف دعم الشرعية غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للميليشيات في مديرية ساقين في صعدة.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا غرفة اتصالات متطورة، ومخزناً كبيراً للأسلحة تابعاً للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين.

كما أشار المصدر إلى أن الغاراتين دمرتا غرفة الاتصالات ومخازن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع من بداخلها من عناصر.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير ولفترة طويلة نسبياً.