شاهد..ظهور تمساح ضال في شوارع الرياض.. والأمن يتدخل(فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أثار تمساح ضال هلعا في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، لحين تدخل دورية أمنية والسيطرة عليه. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تمساحا متوسط الحجم يتجول على رصيف طريق الملك عبد الله في "حوطة بني تميم". Advertisements

وقال نشطاء إن رجال الأمن حضروا للموقع بسرعة، وحاصروا التمساح وربطوه بحبل، فيما لم تعرف الجهة التي قدم منها أو التي سينقل إليها، لكن اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة أمر شائع في غالبية دول الخليج. لمشاهدة الفيديو اضغط ( هنــا )

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