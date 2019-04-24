نائب الرئيس يناقش مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع في بلادنا

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم الأربعاء ،سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما ناقش نائب رئيس الجمهورية مع السفير البريطاني مستجدات تطورات الاوضاع في بلادنا.

وأشار نائب الرئيس إلى عدد من القضايا والموضوعات الهامة وفي المقدمة منها اتفاق الحديدة الذي أبدت الشرعية في سبيل تنفيذه مرونة عالية في حين قابله الحوثيون بمزيد من التعنت والتصعيد وممارسة الاعتداءات والتحشيد لخوض جولة حرب جديدة في المحافظة.

وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبمساندة الأشقاء في دول التحالف تخوض حرباً دفاعية ضد من انقلب على إجماع اليمنيين واتفاقهم وتمرد على المرجعيات الاساسية وسعى بكل السبل للإخلال بأمن اليمن واستقراره واستهدف الأشقاء ومصالح الأصدقاء والملاحة الدولية.

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واستعرض نائب رئيس خلال اللقاء عدداً من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون من قتل واختطاف وترهيب وتجويع لليمنيين..داعياً المجتمع الدولي إلى المزيد من الضغط لتنفيذ القرارات الدولية.

وجدد نائب رئيس الجمهورية تأكيد حرص الشرعية على تحقيق السلام ودعم الجهود الأممية ممثلة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث..مؤكداً التمسك بالحل الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبه أكد السفير البريطاني دعم بلاده للشرعية وحرصها على إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والمساهمة في التخفيف عن معاناة أبناء الشعب اليمني.