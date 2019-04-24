جهود إماراتية باليمن تتنوع بين الإغاثة العاجلة ودعم القطاعات الحيوية

تتنوع الجهود الإماراتية لمساعدة اليمن ما بين الإغاثة العاجلة ودعم القطاعات الحيوية.

وتظهر أرقام رسمية بلوغ قيمة المساعدات التي قدّمتها الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى ديسمبر من العام الماضي 5.41 مليار دولار أميركي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها للتخفيف من وطأة الأوضاع القائمة في اليمن على مواطنيه، من خلال ما تقدّمه من مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لسكان المناطق الأكثر تضرّرا من تلك الأوضاع.

وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتسيير قوافل إغاثية باتجاه مديرية حيس في محافظة الحديدة غربي اليمن تتضمن ستة آلاف سلة غذائية متكاملة، وذلك لمساعدة أهالي المديرية على مواجهة تداعيات الحصار الذي تفرضه عليهم جماعة الحوثي.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي وزعتها الإمارات على أهالي الساحل الغربي اليمني منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى منتصف شهر أبريل الحالي أكثر من 34 ألف سلة استفاد منها حوالي 136 ألف نسمة، بينما أظهر تقرير أوردته، وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بلوغ حجم المساعدات التي قدّمتها الإمارات خلال الأسبوع الماضي لسكّان مناطق محافظات عدن وشبوة والحديدة، ثمانين طنا من المعونات المتنوعة.

ووزعت دولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر قرابة الستين طنا من المساعدات الغذائية بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، استفاد منها الآلاف من السكان في مناطق النخيلة والهدة والمبرق والكتف.

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فيما شهدت مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة توزيع حوالي عشرين طنا من المساعدات على ذوي الدخل المحدود، استفاد منها 2950 فردا في منطقة الهجر. كما قدّمت الإمارات مواد إيوائية للمئات من سكان منطقة فقم الساحلية غرب محافظة عدن، تنوعت ما بين فرش وبطانيات وطرود صحية وأوان منزلية.

ويتجاوز الدعم الإماراتي لليمنيين المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، إلى دعم قطاعات حيوية مثل قطاعي الصحّة والتعليم.

وفي هذا الإطار، قدّمت الإمارات معدّات طبّية لكلية التمريض بجامعة عدن، وأمدّت مستشفى الجمهورية بذات المحافظة بمعدّات العناية المركّزة وعدد من الأسرّة الحديثة، كما تكفّلت الدولة بإرسال عدد من الجرحى اليمنيين لتلقّي العلاج في الخارج على نفقتها.

وفي منطقة يختل بمديرية المخا بالحديدة افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتجهيزها بكل المستلزمات، ومن ذلك تزويدها بمنظومة الطاقة الشمسية لتخدم 1500 طالب وطالبة يقطنون في 10 قرى محيطة.

وكانت الإمارات والسعودية الشريكتان الرئيسيتان في تحالف دعم الشرعية اليمنية، قد أعلنتا أوائل أبريل الجاري عن تخصيص مبلغ 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية توجّه لتحسين الأوضاع الغذائية والصحية لليمنيين، خلال شهر رمضان القادم.