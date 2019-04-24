سفير اليمن لدى المغرب: نحن بحاجة للاستفادة من المملكة بشأن السدود

اعتبر سفير اليمن لدى المغرب، عزالدين الأصبحي، اليوم الأربعاء، بأن "تجربة المملكة المغربية في إنشاء السدود تجربة رائدة".

وأضاف الأصبحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" -رصده "الخليج 365" - "في المغرب هناك ما يزيد عن مائة وخمسين سدا يشكلون حجر الزاوية للسياسة المائية ".

وتابع:"سعدت وانا اطلع على تجربة سد الحسن الداخل في إقليم الرشيدية جهة درعة تافيلالت

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الذي افتتح في 1971 ويشكل واحد من اهم السدود".

ومضى:"ويقدم الرؤية المبكرة للمغرب في أهم قضايا العصر التي سيعاني منها العالم وهي قضية المياه".

واختتم:"تجربة نحن بحاجة إلى الاستفادة منها".