اعتبر سفير اليمن لدى المغرب، عزالدين الأصبحي، اليوم الأربعاء، بأن "تجربة المملكة المغربية في إنشاء السدود تجربة رائدة".
وأضاف الأصبحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" -رصده "الخليج 365" - "في المغرب هناك ما يزيد عن مائة وخمسين سدا يشكلون حجر الزاوية للسياسة المائية ".
وتابع:"سعدت وانا اطلع على تجربة سد الحسن الداخل في إقليم الرشيدية جهة درعة تافيلالت
الذي افتتح في 1971 ويشكل واحد من اهم السدود".
ومضى:"ويقدم الرؤية المبكرة للمغرب في أهم قضايا العصر التي سيعاني منها العالم وهي قضية المياه".
واختتم:"تجربة نحن بحاجة إلى الاستفادة منها".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير اليمن لدى المغرب: نحن بحاجة للاستفادة من المملكة بشأن السدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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