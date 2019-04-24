اعدام مقيمين يمنيين في السعودية ... وبيان رسمي يكشف (الأسباب والتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيين يمنييان في منطقة جازان جنوب المملكة. وقال البيان ان المدعو علي صغير محمد , وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّا الجنسية ) اقدما على قتل علي بن مفرح بن أحمد هروبي (سعودي الجنسية) وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته. واضافت ان سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص , وأيد الحكم من مرجعه , ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم , وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين . وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانيين / علي صغير محمد , وعلي علي محمد عبدالله ( يَمَنِيّي الجنسية) اليوم الثلاثاء الموافق 18/ 8 / 1440هـ بمدينة جيزان في منطقة جازان .



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