خالد بن سلمان: إيران تهز استقرار المنطقة عبر حزب الله والحوثيين

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن "إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات حزب الله والحوثيين". وأضاف بن سلمان إن "الميليشيات الحوثية تواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم". جاء ذلك خلال كلمة لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أمام مؤتمر الأمن الدولي في موسكو وبين أن "الميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية". وقال:"غايتنا أن يحقق المواطن اليمني استقراره في ظل حكومة شرعية". وشدد قائلا :"ملتزمون بمكافحة الإرهاب إقليميا ودولياً". ولفت إلى أنه "علينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال". Advertisements وتابع:"عززنا أمننا السيبراني لمواجهة أي تهديد عبر الشبكة المعلوماتية". وذكر:"تشهد المملكة اليوم تحولا ونموا غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030 ". ولفت إلى أن "المملكة في سياستها الخارجية لم توفر أي جهد لإرساء الاستقرار والأمن وبين قائلاك"تشهد السعودية اليوم تحولا ونموا غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030". وأشار إلى أن " النظام الإيراني يستمر في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولي واستطرد" علينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والأمن والتنمية". واختتم:"إيران تنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم".

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