شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث قيادي عسكري من الجيش الشرعي يعلن انشقاقه ويصل صنعاء وينضم للحوثين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر قيادي ثالث صفوف قوات الحكومة الشرعية اليمنية، اليوم، بغضون يومين قبل أعلانِه بِانضمامه الى مليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر مُطلعة أنَّ العقيد علي ناصر هاجر - قائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس حرس حدود -التابع للشرعية- فيما إنهُ قد أعلن انشقاقهُ عن الحكومة المُعترف بها دوليًا، وإنضمامه لمليشيا الحوثي بصنعاء.

وأكدت مصادر من العاصمة صنعاء ، أنَّ العقيد هاجر؛ قد وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس الأحد.. حيث يعتبِر "هاجر" القيادي الثالث الذي يعلن انشقاقه من الشرعية والإنضمام لجماعة الحوثي خلال يومين فقط.

وقد انشق في اليومين الماضيين؛ قائد الشرطة العسكرية في الجوف، ووصل هو الآخر مع سلاحه وطقمين اثنين محملين بجنود تابعين له للعاصمة اليمنية نفسها.