الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

ثالث قيادي عسكري من الجيش الشرعي يعلن انشقاقه ويصل صنعاء وينضم للحوثين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث قيادي عسكري من الجيش الشرعي يعلن انشقاقه ويصل صنعاء وينضم للحوثين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر قيادي ثالث صفوف قوات الحكومة الشرعية اليمنية، اليوم، بغضون يومين قبل أعلانِه بِانضمامه الى مليشيا الحوثي. 
وذكرت مصادر مُطلعة أنَّ العقيد علي ناصر هاجر - قائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس حرس حدود -التابع للشرعية- فيما إنهُ قد أعلن انشقاقهُ عن الحكومة المُعترف بها دوليًا، وإنضمامه لمليشيا الحوثي بصنعاء.

وأكدت مصادر من العاصمة صنعاء ، أنَّ العقيد هاجر؛ قد وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس الأحد.. حيث يعتبِر "هاجر" القيادي الثالث الذي يعلن انشقاقه من الشرعية والإنضمام لجماعة الحوثي خلال يومين فقط.

وقد انشق في اليومين الماضيين؛ قائد الشرطة العسكرية في الجوف، ووصل هو الآخر مع سلاحه وطقمين اثنين محملين بجنود تابعين له للعاصمة اليمنية نفسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثالث قيادي عسكري من الجيش الشرعي يعلن انشقاقه ويصل صنعاء وينضم للحوثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا